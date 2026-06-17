С 1 сентября 2026 года в Азербайджане начнет действовать система платежей за использование водных объектов, предусматривающая взимание платы за забор воды, сброс очищенных сточных вод и использование акваторий в предпринимательских целях.

Об этом сообщили в Государственной службе контроля за использованием и охраной вод.

В ведомстве пояснили, что нововведения коснутся юридических лиц, а также физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Речь идет о заборе воды из водных объектов с использованием технических сооружений и оборудования, сбросе очищенных сточных вод в водные объекты, а также использовании водной акватории.

Размер платежей будет зависеть от источника воды и целей ее использования.

Так, за каждые 100 кубометров воды, забранной из Каспийского моря для промышленных целей, плата составит 0,4 маната. За забор 100 кубометров воды из рек и озер предусмотрен платеж в размере 4 манатов, а за аналогичный объем подземных вод — 40 манатов.

Кроме того, за сброс 100 кубометров сточных вод в Каспийское море будет взиматься плата в размере 1 маната, а за сброс такого же объема сточных вод в реки и озера — 4 маната.

В Госслужбе отметили, что подробная информация обо всех видах платежей содержится в законодательном акте «Размеры платежей за специальное использование водных объектов», утвержденном решением Кабинета министров Азербайджана №99 от 14 апреля 2026 года.

Для получения разрешения на специальное использование водных объектов заявителям необходимо в первую очередь обратиться с заявлением в ADSEA.

После получения разрешения пользователи должны будут заключить договор и с 1 сентября 2026 года осуществлять предусмотренные законодательством платежи за использование водных объектов.