ЕС готовит экстренные меры по поддержке торговли с Арменией, чтобы смягчить последствия российских ограничений на импорт, поскольку Брюссель и Москва конкурируют за влияние на будущее южнокавказской республики, пишет Financial Times.

По данным источников, знакомых с ситуацией, Европейская комиссия разрабатывает так называемые автономные торговые меры, которые предусматривают снижение пошлин на поставки армянской продовольственной и сельскохозяйственной продукции. Инициатива стала ответом на российские ограничения импорта, введенные накануне недавних выборов в Армении. В Брюсселе считают, что эти меры были направлены на оказание давления на прозападное правительство страны.

«Сейчас настало время активнее поддержать Армению и показать, что мы можем быть надежным партнером. Им нужны друзья, а нам необходимо защищать наше соседство», — отметил один из собеседников издания.

Для вступления мер в силу потребуется одобрение большинства стран-членов ЕС и Европарламента. По словам источников, они затронут большую часть примерно из 20 категорий товаров, попавших под российские ограничения. Стоимость этой продукции оценивается примерно в 420 млн евро в год. В Брюсселе также опасаются, что Москва может усилить торговое давление на бывшую советскую республику.

Ожидается, что соответствующие предложения могут быть представлены уже в ближайшие недели.

В понедельник министры иностранных дел стран ЕС обсудили этот вопрос с главой МИД Армении на встрече в Люксембурге. Кроме того, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос планирует посетить Армению в начале следующего месяца.

Представитель Еврокомиссии Олоф Гилл заявил Financial Times, что Брюссель предложит автономные торговые меры, которые помогут большему числу армянских компаний получить доступ к новым возможностям на рынке ЕС и поддержат отрасли экономики, наиболее пострадавшие от ограничений.

В то же время, как отмечают источники, определенные сложности вызывает вопрос поддержки поставок армянского коньяка, поскольку производство коньяка имеет большое значение для Франции.

Дополнительной проблемой остается логистика: Армения не имеет выхода к морю, а доставка скоропортящейся продукции через Турцию или Грузию сопряжена с трудностями.