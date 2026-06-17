Ограничения Россельхознадзора на поставки некоторых продовольственных товаров из Армении вызваны не политикой, а выявленными нарушениями.

Об этом в интервью «Российской газете» сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт.

«Я не видел ни одного президента, который бы говорил, что ограничения не политизированы. Но в данном случае речь идет совсем о другом. У нас есть многолетняя история работы с предприятиями, результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям», — сказал он газете.

Данкверт пояснил, что одной из ключевых проблем остается недостаточно эффективная организация производственного контроля в Армении. Он обратил внимание на большое число мелких фермерских хозяйств, продукция которых поступает на экспорт без должной системы кооперации и внутреннего контроля.

По его словам, тысячи партий зелени от разных производителей могут объединяться в одну поставку, после чего контролирующим органам приходится проверять значительные объемы продукции, что существенно осложняет процесс надзора.

Глава Россельхознадзора подчеркнул, что контроль качества должен осуществляться непосредственно на этапе производства. Для эффективной работы системы, по его мнению, необходимы кооперация производителей, производственный контроль и ответственность профильных объединений.

«Именно этих механизмов сегодня не хватает. Поэтому причины введения ограничений связаны с качеством и безопасностью продукции, а не с политикой», — резюмировал Данкверт.