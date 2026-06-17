Немецкий общественный телеканал ZDF удалил часть репортажа, в котором утверждалось, что предприниматель Илон Маск призывал к преследованию мигрантов в Северной Ирландии, передаёт BBC News.

Вещатель признал, что формулировка была «вводящей в заблуждение», и внес исправления в материал.

По данным ZDF, изменения были сделаны после претензий со стороны Маска, который заявил, что его слова были искажены и что в отношении телеканала предпринимаются юридические действия из-за «ложных утверждений».

Поводом для сюжета стали беспорядки в Белфасте, вспыхнувшие после нападения с ножом на улице в северной части города. Полиция задержала подозреваемого — гражданина Судана, который впоследствии был оставлен под стражей по обвинению в покушении на убийство. Пострадавший получил тяжелые ранения, включая потерю глаза, что стало одним из факторов последовавших волнений и поджогов в городе.

В эфире ZDF программа ZDFheute Live вышла с выпуском о ситуации под заголовком «Как Маск подогревает протесты». В первоначальном представлении выпуска ведущая заявила, что «расистская толпа охотится на мигрантов» и что якобы призыв к этому связан с американским миллиардером и британским активистом.

После реакции и правок телеканал уточнил формулировки, указав, что речь шла о публикациях в соцсети X, которые были связаны с обсуждением протестов, а первоначальное изложение было «неточным и вводящим в заблуждение».

Сам Маск, владеющий платформой X и компаниями Tesla и SpaceX, обвинил ZDF в распространении ложной информации и заявил о намерении добиваться правовых мер. Он также ранее отвергал обвинения в том, что его действия в соцсетях способствуют эскалации напряженности.

Ситуация вокруг Белфаста привлекла международное внимание на фоне обострения общественных дискуссий о миграции в Великобритании и роли социальных сетей в распространении политически чувствительного контента.