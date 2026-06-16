Лоббизм в США не считают чем-то предосудительным. Наоборот, здесь полагают, что малочисленные группы, которые по понятным причинам, в силу электоральной арифметики, не могут провести на выборные должности своего кандидата, именно при помощи такого вот лоббизма — от организованного голосования на выборах до взносов в предвыборные кампании — как раз и могут продвинуть свои интересы. Здесь множество ограничений, и прежде всего в таком лоббизме не допускается иностранное участие. Но это по закону. А на практике?

А на практике есть такая милая организация — Армянский национальный комитет Америки (ANCA). Главная структура армянского лобби на тихоокеанском побережье США, а в последние годы — и на федеральном уровне. Та самая, чей руководитель Мурад Топалян в свое время попался на связи с террористами и отсидел солидный срок в тюрьме. Но сам «армянский комитет» устоял и продолжает бурную деятельность. Рассылает письма американским законодателям, где выступает против отмены 907-й поправки и требует защитить «армянских заключённых» в Баку, выдвигает разного рода инициативы и т.д.

Но если присмотреться повнимательнее, начинают выплывать весьма любопытные подробности.

Так, исполнительный директор ANCA А. Галицкий в своих названиях и постах в социальной сети Х регулярно подвергает жёсткой критике вашингтонские договорённости от 8 августа 2025 г. Это один из очень ярких и успешных шагов американской дипломатии. Как бы действующей в США лоббистской группе так последовательно выступать против — это уже моветон. Но самое интересное: под вашингтонскими договорённостями стоит подпись и премьер-министра Армении Никола Пашиняна! А вот это как понять? ANCA выступает против правительства Армении? Там лучше знают, что сейчас нужно гражданам Армении — война или мир? Разговоры типа «мы хотим мира, но на других условиях» — это ловушка для наивных. Альтернативой мирным соглашениям является только война. А войну Армения проиграла.

Но самая пикантная деталь — в другом. ANCA, по сути дела, оказывает поддержку на армянском поле именно пророссийским группам и силам. В частности, в течение всей предвыборной кампании в Армении ANCA оказывала косвенную поддержку Самвелу Карапетяну, «кремлёвскому кандидату». Это, напомним, тот самый Карапетян, который во время войны осенью 2020 г. финансировал аферу с поставками в Армению российского оружия под видом «гуманитарной помощи».

Затем отметился в финансировании продажного прокурора Окампо — сей субъект, напомним, прямо заявлял, что «продвижение» антиазербайджанских резолюций в Европарламенте финансируют российские олигархи армянского происхождения, в том числе Карапетян. Могла ли это быть такая милая национальная самодеятельность — вопрос, который стоило бы озвучить. Когда действующий премьер-министр Никол Пашинян повёл свое наступление на армянскую церковь, заявив, кроме всего прочего, что в церковной верхушке полно агентов российских спецслужб, ANCA, не задумываясь, выступил в поддержку церкви. Теоретически — религиозные чувства. Но такая эмоциональная наивность куда чаще скрывает значительно более глубокие связи. Ну и в качестве вишенки на торте: в разгар американских бомбардировок Ирана уже упомянутый выше Галицкий в одном из своих постов в сети Х заявил: американские и израильские силы бомбят Иран, друга и союзника Армении, где проживает 100 000 наших соотечественников!

И как это все понимать? На кого в действительности работает ANCA?

А вот здесь лучше обратиться к событиям времён «холодной войны». Точнее, к их тайным пружинкам. Как утверждается в знаменитом «досье Митрохина», архивиста Первого главного управления КГБ, бежавшего на Запад, КГБ активно работал с представителями всех народов СССР, но в случае с армянами имелась особенность — зарубежная диаспора. С которой тоже активно «работали». Под жёстким вниманием были и армяне — «репатрианты» в СССР, и зарубежные армяне, которые могли представлять интерес для СССР. Правда, конкретика в досье Митрохина касается по большей части сороковых годов.

Однако есть и куда более современные данные. В семидесятые — восьмидесятые годы ХХ века спецслужбы США и Израиля накопили предостаточно сведений, что КГБ активно работал с армянскими террористическими группировками, как и другими их «коллегами», действующими под палестинским «зонтиком» в лице ООП и Народного фронта освобождения Палестины. Как утверждают информированные источники, даже после взрывов в московском метро КГБ не стал вскрывать всю сеть армянского террора в СССР и предпочёл договориться с террористами.

Действительно, терактов вплоть до распада СССР армянские группировки не устраивали и даже не пытались отомстить за смертный приговор группе Затикяна. Контролируемые ASALA каналы контрабанды золота и драгоценностей тоже перешли под плотное внимание КГБ — решающую роль здесь играл ереванский аэропорт «Звартноц», который ещё в советские годы получил статус международного. Наконец, как утверждал бывший генерал КГБ Олег Калугин, с восьмидесятых годов зарубежные структуры «Дашнакцутюн» работали под патронажем Лубянки.

И вот на этом фоне уже не удивляет, что в ситуации, когда на армянском политическом поле идёт решающая схватка между Пашиняном, сторонником западного пути, и его оппонентами пророссийской ориентации, ANCA поддерживает именно кремлёвских кандидатов. Не удивляет, что ANCA выступает против TRIPP. Не удивляет и всё остальное — кроме разве что отсутствия внимания к этим «странностям» со стороны правоохранительных органов США. Но после серии коррупционных скандалов вокруг армянских лоббистов на Капитолийском холме вполне возможно, что в США займутся и армянским лобби. И попытаются найти ответ, на кого оно в действительности работает.