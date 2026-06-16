На военной базе Мухровани близ Тбилиси состоялась церемония открытия совместных тактико-специальных учений «Кавказский орёл — 2026» с участием подразделений специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщает Министерство обороны, в мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Грузии Фаиг Гулиев, представители аппарата военного атташата, а также высокопоставленные гости из других государств-участников.

Согласно плану, вначале минутой молчания почтили память военнослужащих, отдавших свои жизни за независимость и суверенитет Азербайджана, Турции и Грузии. Затем прозвучали государственные гимны трех стран и были подняты государственные флаги.

Выступившие на церемонии открытия приветствовали гостей и подчеркнули, что подобные учения играют важную роль в планировании совместных действий и обмене опытом между сторонами.

Было отмечено, что данные учения, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества между тремя государствами-партнерами в сфере безопасности и обороны в регионе, имеют особое значение с точки зрения расширения возможностей боевой подготовки подразделений.