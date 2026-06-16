Руководители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана и правозащитники направили письмо в Комитет по иностранным делам Палаты представителей США.

В письме представители азербайджанского гражданского общества выразили глубокую озабоченность по поводу проекта, внесенного конгрессменом Брэдом Шерманом в Комитет по иностранным делам Палаты представителей США по поводу сохранения в силе 907-ой поправки, а также освобождения Рубена Варданяна и других военных преступников.

В письме представителей азербайджанского гражданского общества отмечается, что лица, освобождения которых требовал Брэд Шерман, являются военными преступниками, совершившими преступления против человечности в отношении азербайджанского народа, сыгравшими непосредственную роль в разрушении гражданской инфраструктуры и культурного наследия, а также совершившими акты геноцида, экоцида, урбицида и культурного геноцида.

«В соответствии с внутренним законодательством и международными правовыми инструментами Азербайджан имеет полное право расследовать эти преступления и привлечь виновных к ответственности», — отмечается в письме.

Отмечается, что связанные с этим судебные процессы также проводились в открытой форме, обвиняемым лицам были созданы необходимые правовые возможности.

«В то время как Азербайджан и Армения приближаются к прочному миру и нормализации отношений, трудно понять логику, стоящую за инициативами, подрывающими этот позитивный импульс… Президент Дональд Трамп и его администрация поддерживают диалог и нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, однако инициатива Шермана противоречит этим усилиям и направлена на то, чтобы воспрепятствовать достигнутому прогрессу. Справедливость, подотчетность, примирение и мир должны продвигаться одновременно. Без справедливости не может быть мира, без подотчетности не может быть примирения», — говорится в письме.