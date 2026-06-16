Государственный министр по инвестициям Великобритании Джейсон Стоквуд позитивно оценил проведенные в Азербайджане встречи и переговоры. Об этом сообщили в посольстве Великобритании в Баку.

В дипмиссии отметили, что Стоквуд встретился с ключевыми партнерами как в государственном, так и в частном секторе, включая Государственный нефтяной фонд Азербайджана, Бакинскую фондовую биржу и министра экономики Азербайджана.

«Великобританию и Азербайджан связывают тесные и многолетние отношения, и я рад впервые посетить Баку, встретиться с ведущими инвесторами и представителями правительства. Великобритания не только является крупнейшим инвестором в Азербайджане, но и продолжает наращивать торгово-экономические связи со страной», — сказал госминистр, слова которого приводит посольство.

Он отметил, что обсуждения в Баку были сосредоточены на расширении возможностей углубления инвестиционного и финансового сотрудничества между двумя странами.

Стоквуд также подчеркнул, что в рамках Стратегического партнерства Баку и Лондон будут содействовать увеличению двусторонней торговли и инвестиций в такие сферы, как чистая энергетика, финансовые услуги и инфраструктура, создавая новые рабочие места и возможности для обеих стран.