10 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о государственной поддержке экспорта ненефтегазовой продукции. Документ предусматривает компенсацию микро-, малым и средним предприятиям расходов на таможенное оформление экспортируемых товаров. Поддержка будет предоставляться Министерством экономики по итогам каждого квартала на основании обращений экспортеров.

Указ продолжает курс на стимулирование ненефтяного экспорта, который реализуется в Азербайджане на протяжении последнего времени. Ранее мы уже писали о внедрении инструментов компенсации расходов на продвижение продукции на внешних рынках. До этого, в различные периоды были введены механизмы экспортного поощрения производителей, расширены программы льготного кредитования бизнеса, созданы торговые дома Азербайджана за рубежом, организованы экспортные миссии, а также реализованы проекты по развитию индустриальных парков, промышленных зон и агропарков.

Реализуемая политика уже принесла определенные результаты. Если в 2020 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составлял около 1,9 млрд долларов, то по итогам 2025 года данный показатель достиг 3,6 млрд долларов. Таким образом, за пять лет ненефтяной экспорт практически удвоился. Наиболее высокие темпы роста продемонстрировали поставки сельскохозяйственной продукции, продукции пищевой промышленности, химического сектора, алюминия и изделий из него, а также электроэнергии.

Вместе с тем достигнутые результаты пока не позволяют говорить о кардинальном изменении структуры внешней торговли страны. По итогам 2025 года на нефтегазовый сектор по-прежнему приходилось более 85% всего азербайджанского экспорта, тогда как доля ненефтяной продукции составляла около 14,5%. В денежном выражении ненефтяной экспорт достиг 3,6 млрд долларов против более чем 21 млрд долларов экспортной выручки нефтегазового сектора.

Вместе с тем дальнейшее наращивание ненефтяного экспорта сдерживается рядом системных проблем, которые не могут быть решены исключительно за счет финансовых стимулов. По целому ряду направлений азербайджанская продукция пока уступает зарубежным аналогам по уровню конкурентоспособности, качеству упаковки, маркетингу и продвижению на внешних рынках. Для многих производителей сложной задачей остается адаптация продукции к требованиям зарубежных потребителей, международным стандартам и системам сертификации.

Дополнительным ограничителем выступает ситуация на внутреннем рынке. Относительно невысокий уровень конкуренции в отдельных секторах экономики не всегда создает достаточные стимулы для модернизации производств, повышения качества продукции и снижения издержек. В ряде сегментов сохраняется высокая монополизация рынка, что объективно ослабляет давление конкурентной среды на производителей. В результате часть предприятий остается ориентированной преимущественно на внутренний спрос и не испытывает необходимости в постоянном повышении конкурентоспособности своей продукции.

Именно поэтому дальнейший рост ненефтяного экспорта будет зависеть не только от расширения программ государственной поддержки, но и от способности экономики обеспечить более высокий уровень конкуренции, технологической модернизации предприятий, развития брендов и продвижения азербайджанской продукции на внешних рынках.

В результате диверсификация экономики продолжается, однако ее темпы пока не позволяют говорить о формировании полноценной альтернативы нефтегазовому сектору. Если обратиться к цифрам, то наиболее высокие темпы роста были зафиксированы в отдельных товарных группах. Экспорт сахара увеличился на 57,4%, фруктов и овощей — на 27,4%, алюминия и изделий из него — на 24,2%, хлопчатобумажной пряжи — на 19,3%, продукции химической промышленности — на 8%. В число крупнейших статей ненефтяного экспорта вошли золото, томаты и карбамид.

Фактически экономика вступает в этап, когда вопрос диверсификации перестает быть долгосрочной целью и превращается в практическую необходимость. Сохранение высоких темпов роста в среднесрочной перспективе будет зависеть уже не столько от динамики добычи нефти и газа, сколько от способности ненефтяных отраслей компенсировать сокращение вклада сырьевого сектора в экономическое развитие страны.

При этом, стоит отметить, что в большинстве успешных экспортно ориентированных экономик именно малый и средний бизнес формирует основную массу экспортеров, обеспечивает гибкость экономики и способствует диверсификации товарной структуры экспорта. Именно поэтому власти одновременно расширяют инструменты поддержки экспортеров, развивают промышленную инфраструктуру, привлекают зарубежных инвесторов и стимулируют создание совместных предприятий. Хотя все же речь идет о долгосрочном процессе структурной трансформации экономики, результаты которого порой проявляются значительно медленнее, чем эффект от крупных нефтегазовых проектов.