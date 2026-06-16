Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по поддержке экспорта ненефтегазовой продукции, предусматривающий компенсацию части расходов на таможенное оформление для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства.

Согласно документу, экспортерам, относящимся к субъектам микро-, малого и среднего бизнеса, будут компенсироваться уплаченные ими таможенные сборы за таможенное оформление товаров местного происхождения, вывозимых в рамках экспортной таможенной процедуры.

Компенсация будет выплачиваться за счет средств государственного бюджета с учетом установленных предельных размеров, которые будут определяться в зависимости от вида экспортируемой продукции и страны назначения.

Поддержка в виде компенсации расходов на экспортное оформление будет предоставляться Министерством экономики на основании обращения экспортера. Выплаты будут производиться после завершения соответствующего квартала в отношении товаров, помещенных под экспортную таможенную процедуру в течение этого периода.

При этом происхождение экспортируемых товаров будет подтверждаться сертификатом происхождения, удостоверяющим их местное производство.

В указе также отмечается, что компенсационная поддержка будет распространяться исключительно на фактически экспортированные товары.

Механизм поддержки начнет действовать с 1 сентября 2026 года и будет распространяться на экспортные операции до 30 сентября 2031 года. Ожидается, что новая мера позволит стимулировать ненефтяной экспорт и повысить конкурентоспособность отечественных производителей на зарубежных рынках.