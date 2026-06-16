Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, находящийся с деловым визитом в Ташкенте, встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Азербайджана.

На встрече с удовлетворением было отмечено успешное развитие азербайджано-узбекских отношений на основе стратегического партнерства и союзничества.

Были обсуждены перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической, гуманитарной и других сферах.