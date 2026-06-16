Казахстан ускорит строительство терминальной сети за рубежом, включая объекты в Свободной экономической зоне (СЭЗ) Алят (Азербайджан).

премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству транспорта совместно с компанией «КТЖ» до 1 июля 2027 года завершить развитие сети терминалов, в том числе в Астане и за рубежом.

Речь идет о проектах в Аляте, Свислочи, Селятино, Будапеште, Чэнду и Констанце, которые направлены на укрепление транзитного потенциала Казахстана и привлечение новых грузопотоков.

«В последние годы развитие железнодорожной инфраструктуры было сосредоточено на завершении уже начатых проектов. Также определены планы по обновлению парка вагонов и локомотивов. Теперь необходимо перейти к дальнейшему развитию инфраструктуры. В частности, следует расширять международную терминальную сеть, направленную на переориентацию грузопотоков через территорию Казахстана», — отметил Олжас Бектенов.

По словам премьера, реализация этих проектов позволит существенно увеличить транзитный потенциал Казахстана.