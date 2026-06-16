Россия и Турция условились тесно взаимодействовать в Южном Кавказе, на Ближнем Востоке и других регионах.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместном брифинге с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве.

Фидан в свою очередь заявил, что обсудил с Лавровым процесс нормализации между Арменией и Азербайджаном.

«Мы детально обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Мирный процесс, который проходит между Азербайджаном и Арменией. Это очень важная особенность для мира в регионе», — сказал Фидан.