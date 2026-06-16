16 июня в рамках 5—го юбилейного Ташкентского международного инвестиционного форума в зале “Коканд” выставочного центра CAEx Uzbekistan состоялось крупное экономическое мероприятие — «Американо—Узбекский бизнес-форум». Цель форума — вывести торгово-экономические отношения между двумя странами на новый уровень, расширить инвестиционное сотрудничество в стратегически важных отраслях и создать новые рабочие места, сообщает Minval.

В своем вступительном слове министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов заявил: “Сегодня на Ташкентском международном инвестиционном форуме представлены 193 американские компании — это абсолютный рекорд и самая многочисленная бизнес-делегация США за всю историю двусторонних отношений между нашими странами. Это свидетельствует о том, что американский бизнес рассматривает Узбекистан не только как рынок сбыта, но и как долгосрочного инвестиционного партнера”.

Согласно повестке дня, диалог начался с панельной сессии высокого уровня и беседы “У камина” на тему “Инновации, инвестиции и рабочие места: новые горизонты американо-узбекского сотрудничества”. Между правительством Узбекистана, ведущими финансовыми агентствами США и представителями крупного американского бизнеса был налажен конструктивный диалог.

В ходе своего выступления Главный исполнительный директор Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Бен Блэк отметил: “Центральная Азия — динамично развивающийся регион с населением более 100 миллионов человек. Мы видим огромный потенциал в регионе и готовы использовать его более активно. Сегодня Соединенные Штаты готовы к более глубокому и долгосрочному сотрудничеству”.

Президент и председатель правления Экспортно-импортного банка Соединенных Штатов (EXIM) Джон Йованович отметил, что участие банка укрепляет финансовое и экспертное измерение партнерства и способствует более активному внедрению американских технологий, оборудования и услуг в частный сектор Узбекистана. Он подчеркнул важность текущего момента как редкой возможности для укрепления сотрудничества между двумя странами, а также обратил внимание на беспрецедентный масштаб участия американских компаний в Ташкентском инвестиционном форуме.

В качестве еще одной важной части программы форума были организованы специальные панельные дискуссии на тему “Важнейшие полезные ископаемые и передовые технологии: основа будущего промышленного развития”. В ходе сессии лидеры мировых корпораций в области технологий, финансовых услуг, сельскохозяйственного машиностроения и авиации обменялись практическими мнениями о перспективных проектах на узбекском рынке, внедрении технологических решений и вопросах долгосрочного промышленного развития.

Старший вице-президент FLSmidth Питер Фланаган заявил, что горнодобывающий сектор является одним из ключевых факторов экономического развития, международного сотрудничества и национального процветания Узбекистана. Он также отметил, что быстрые темпы модернизации и промышленного развития в стране, включая запуск комплекса по обогащению меди MOF—3 на AGMK, создают новые возможности и привлекают международных партнеров со всего мира. В рамках форума были подписаны соглашения в области промышленности, нефти и газа, финансов, авиации, геологоразведки, спутниковой связи и развития цифровой инфраструктуры.