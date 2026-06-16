Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры встречи с американской делегацией. Он опубликовал фото в Telegram.

Встреча проходит на полях саммита G7. Вместе с Зеленским Киев представляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров. От Соединенных Штатов — президент США Дональд Трамп и госсекретарь страны Марко Рубио.

«Всегда важно координировать позиции», — подписал фотографии Зеленский.

13:42 Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G7.

Об этом пишет The Kyiv Independent со ссылкой на источники.

Встреча стала первой личной встречей между Зеленским и Трампом за почти четыре месяца.