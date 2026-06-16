В столице Узбекистана начал работу 5-й юбилейный Ташкентский международный инвестиционный форум (TIIF 2026), который собрал инвесторов, представителей государственных структур и международных финансовых организаций, сообщает Minval.

Форум считается одной из крупнейших инвестиционных площадок Центральной Азии. В прошлом году его участниками стали более 8 тыс. человек почти из 100 стран, а по итогам были подписаны инвестиционные соглашения на сумму свыше 30 млрд долларов.

В рамках TIIF 2026 проходят тематические сессии, встречи в форматах B2B и B2G, а также промышленная выставка. Основное внимание уделяется привлечению инвестиций, развитию международного сотрудничества и реализации совместных проектов.

Ранее президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо заявила, что участие банка в форуме отражает уверенность в долгосрочном потенциале региона и готовность поддерживать устойчивые проекты совместно с местными партнерами.

Отметим, что в работе форума примет участие делегация из Азербайджана.