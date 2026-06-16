Сегодня в отдельных частях Ясамальского и Низаминского районов Баку будет временно ограничена подача электроэнергии.

Как сообщили в ОАО «Азеришиг», отключения связаны с проведением ремонтно-профилактических работ на трансформаторных подстанциях.

Так, с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на части улиц Захида Халилова, Сулеймана Дадашова, Абдуррагим бека Ахвердиева и Ахмеда Джамиля в Ясамальском районе.

В тот же период ремонтные работы затронут отдельные участки улиц Рустама Рустамова и Мусы Алиева в Низаминском районе.

В ведомстве отметили, что после завершения работ жители указанных территорий будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.