Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Днем местами возможны кратковременные осадки, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 17-20°, днем 27-31° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 45-50%.

В регионах Азербайджана в некоторых местах ожидается временами дождь. В отдельных местах возможны интенсивные осадки, гроза, град. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20°, днем 27-32°, в горах ночью 7-12°, днем 16-20°, в некоторых местах 23-26° тепла.