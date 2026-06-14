Премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении в соцсети заявил, что главы трех оппозиционных сил — Самвел Карапетян, экс-президент Армении Роберт Кочарян и бизнесмен Гагик Царукян «будут сломлены».

«Еще во время предвыборной кампании я говорил, что вы будете мечтать о возможности сбежать из Армении, но такой возможности у вас не будет», — заявил Пашинян.

Он отметил, что «не забыт» также экс-президент Армении Серж Саргсян.

Напомним, сегодня власти Армении запретили выезд из страны экс-президенту страны, главе оппозиционного блока «Армения» Роберту Кочаряну, который пытался улететь в Россию.