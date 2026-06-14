Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил свою готовность в скорейшем урегулировании конфликта в Украине и пообещал повлиять на Киев.

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По его словам, американский лидер вновь подчеркнул необходимость прекращения боевых действий. Трамп также заявил о готовности воздействовать по этому вопросу на европейских союзников и Киев и в ходе предстоящих международных контактов, в том числе на саммите G7.

Как отметил Ушаков, в ходе беседы президент США высказал мнение, что завершение конфликта способно открыть новые возможности для развития отношений между Москвой и Вашингтоном.