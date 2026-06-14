Американский президент Дональд Трамп заявил, что меморандум между США и Ираном уже должен был быть подписан, но церемонию отложили на несколько часов из-за ударов Израиля по объектам движения «Хезболлах» в Бейруте.

«Это все перевернуло. Это задержало подписание на несколько часов. Оно должно было состояться сейчас. Теперь оно запланировано на несколько часов позже», — привел слова хозяина Белого дома журналист Axios Барак Равид в социальной сети X.

«Это так плохо, я не мог в это поверить. За час до того, как мы должны подписать соглашение», — добавил Трамп.

Трамп заявил, что был крайне недоволен решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нанести удары по объектам движения «Хезболла» в Бейруте и в резкой форме сообщил об этом главе израильского правительства. Об этом он заявил в интервью порталу Axios.

«Почему Биби, черт возьми, должен был наносить этот чертов удар? Я был так взбешен. Я дал ему это понять. У него нет ни капли здравого смысла. Я дал ему это понять», — привел слова Трампа журналист Axios Барак Равид в X.

Как сообщает Fox News, президент США поговорил в резкой форме с премьером Израиля, призвал его не наносить новых ударов по «Хезболле».