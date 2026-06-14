Переговоры с Украиной и Молдовой о приеме в ЕС начнутся 15 июня в Люксембурге с разделов о демократии, евроценностях и верховенстве закона. Это подтвердила в X глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фор дер Ляйен.

«Первая межправительственная конференция с Украиной и Молдовой пройдет завтра в Люксембурге. Мы начнем с кластера фундаментальных положений, в котором речь идет о ценностях, демократии и верховенстве закона», — написала она.

Переговоры о приеме в ЕС структурно разбиты на 33 переговорных раздела, или главы, которые неравномерно сгруппированы в 5 кластеров. В кластер «фундаментальных положений», или «основ» включены пять глав: правосудие, свобода и безопасность; юридические и фундаментальные права, финансовый контроль; государственные закупки; статистика. По всем этим разделам страны-кандидаты должны привести свое законодательство в полное соответствие с нормами ЕС. Переговоры по остальным 28 главам могут далее открываться по мере выполнения страной-кандидатом требований Брюсселя по реализации предварительных реформ.

Еврокомиссия пытается запустить эти переговоры с Киевом уже на протяжении двух лет, однако это решение блокировала Венгрия.