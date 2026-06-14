Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого поздравил его с юбилеем. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, Дональд Трамп был тронут поздравлениями и поблагодарил Путина, отметив, что российский президент стал первым из иностранных лидеров, кто связался с ним в этот день.

В ходе беседы Трамп вновь выступил за прекращение боевых действий в Украине.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг Ирана. Президент США сообщил, что договорённости между Вашингтоном и Тегераном близки к завершению и могут быть объявлены в ближайшее время. Владимир Путин, в свою очередь, отметил важность снижения напряжённости, подчеркнув, что эскалация конфликта могла бы привести к серьёзным последствиям для региона.

Кроме того, было согласовано, что спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь посетят Россию для продолжения контактов.

Также, как сообщил Ушаков, Путин заявил, что в случае заинтересованности Владимира Зеленского в переговорах он может приехать в Москву.