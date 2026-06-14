В армянском городе Дилижан состоялась рабочая встреча помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с азербайджано-армянской мирной повесткой. Была подчеркнута важность продолжения двустороннего диалога в рамках усилий, направленных на продвижение устойчивого мира и стабильности в регионе.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по мерам укрепления доверия между гражданскими обществами двух стран.

Хикмет Гаджиев и Армен Григорян также приняли решение продолжить контакты на рабочем уровне и подтвердили, что следующая встреча пройдет в Азербайджане.