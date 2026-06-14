Россия приветствует процесс нормализации армяно-турецких отношений и считает, что укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе может способствовать региональная платформа «3+3».

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в преддверии визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Москву.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе переговоров особое внимание планируется уделить перспективам расширения сотрудничества на Южном Кавказе, включая разблокирование транспортных коммуникаций и вопросы постконфликтного восстановления региона.

«Россия и Турция заинтересованы в мирном и предсказуемом Южном Кавказе. Добиться этого можно за счет совместных усилий в рамках Платформы регионального сотрудничества «3+3″», — говорится в заявлении.