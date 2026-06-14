Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стоять за возможным лишением должностных полномочий главы евродипломатии Каи Каллас.

Об этом сообщает Euronews.

«Дополнительный фактор — это растущая напряженность между Каллас и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой», — говорится в статье.

Портал указал, что глава Европейской комиссии уже давно вышла за рамки своих полномочий и стала чаще комментировать вопросы внешней политики. Это, как подчеркивает Euronews, подрывает позиции Каллас на должности главы европейской дипломатии.

«Ряд дипломатов подозревают, что громкий скандал, который вызван французской газетой, является не чем иным, как результатом внутриведомственных распрей», — считает автор.