Российские удары уничтожили более 80 автозаправочных станций в Харьковской области, а участок трассы Харьков–Полтава полностью остался без работающих АЗС. Об этом сообщил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик в эфире украинских телеканалов.

По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась на трассе Харьков–Киев, где на отрезке от Харькова до Полтавы больше не осталось действующих заправок. Полностью уничтожены АЗС в поселке Валки, городе Чутово и других населенных пунктах вдоль маршрута. Последнюю работавшую заправочную станцию в Валках, как утверждает Скорик, российские войска уничтожили 26 июля.

Депутат заявил, что всего с начала боевых действий в Украине были уничтожены более 200 автозаправочных станций, из них свыше 80 — в Харькове и Харьковской области. При этом он подчеркнул, что дефицита топлива в стране нет, однако водителям, планирующим поездки по маршруту Харьков–Полтава, рекомендуется заранее заправить автомобили, поскольку возможности пополнить запас топлива на этом участке дороги практически отсутствуют.