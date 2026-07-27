Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка подала иск в Суд Евросоюза с требованием отменить введенные против нее санкции и взыскать свыше 2 млн евро компенсации.

Фигуристка утверждает, что Совет ЕС не имел достаточных оснований для включения ее в санкционный список, а ограничения нарушают ее право на достоинство и семейную жизнь. Навка требует около 135 тыс. евро за материальный ущерб и более 1,9 млн евро — за моральный вред.

Иск был подан вместе с аналогичными заявлениями миллиардера Романа Троценко, певицы Полины Гагариной и других российских граждан, оспаривающих санкции Евросоюза.