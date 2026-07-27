Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает Иран и Северную Корею сторонами конфликта, поскольку они оказывают России военную поддержку. Об этом он сказал в интервью Sky News.

«Мы должны сделать всё, чтобы ни в коем случае не открыть новый фронт. Но мы должны быть честными. Иран и Северная Корея уже напали на нас», — заявил Зеленский.

Украинский лидер пояснил, что имеет в виду, в частности, предполагаемые поставки Ираном технологий для производства беспилотников «Герань», а также военное сотрудничество КНДР с Россией.

Заявление прозвучало на фоне обострения отношений между Киевом и Тегераном после инцидента в Каспийском море. Иран ранее заявил, что оставляет за собой право на ответные действия после атаки на торговое судно, ответственность за которую возлагает на Украину.

По данным иранской стороны, 25 июля в результате атаки на судне произошёл взрыв. Один моряк погиб, ещё один получил ранения.