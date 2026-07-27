Министерство иностранных дел Индии вызвало посла Украины Александра Полищука после атаки на судно с индийскими моряками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня посол Украины в Индии Александр Полищук был вызван в министерство иностранных дел в связи с нападением на торговое судно MV OMORFI, в результате которого трагически погиб гражданин Индии», — говорится в заявлении МИД.

По данным МИД Индии, на борту MV OMORFI находились 10 членов экипажа, в том числе трое граждан Индии, один из которых погиб, а двое других — «находятся в безопасности».

Ведомство выразило серьезную обеспокоенность в связи со случившимся и осудило подобные инциденты, заявив, что они негативно влияют на безопасность и свободу судоходства, а также международную торговлю.

Послу Украины поручили передать Киеву обеспокоенность Индии по поводу нападений на торговые суда.