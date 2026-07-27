Все авиакомпании, выполняющие рейсы в Кыргызстан, из страны и через ее территорию, теперь обязаны информировать пассажиров на борту на кыргызском языке. Об этом сообщили в Telegram-канале «Кыргызстан аэропорттору» ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Новые требования распространяются как на национальных, так и на иностранных авиаперевозчиков, выполняющих международные рейсы в республику. Ранее объявления на борту, как правило, звучали на английском, русском и языке страны вылета.

Согласно новым правилам, на кыргызском языке должны озвучиваться инструкции по безопасности, порядок действий в аварийных ситуациях, информация о взлете и посадке, а также другие обязательные объявления. При этом содержание сообщений должно полностью совпадать с текстами, которые передаются на других языках.

Руководителям авиакомпаний поручено подготовить официальные версии всех необходимых объявлений на кыргызском языке и использовать их на всех рейсах, подпадающих под действие новых требований.