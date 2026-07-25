Сегодня Исполнительная власть города Баку провела субботник, в ходе которого помыла улицы и проспекты столицы. Заглянули работники ИВ также и в бакинские поселки.

Сотрудниками Бакинского городского хозяйства по озеленению в течение дня было проведено мытье и агротехнический уход за деревьями и зеленью на обочинах дорог и проспектов, а также обрезка поврежденных ветвей.

В это же время были посажены разноцветные розы, созданы композиции из роз разных цветов. В целом, масштабная уборка, охватившая все районы столицы, способствовала дальнейшему улучшению санитарного состояния города Баку.