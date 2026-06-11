Завтра, 12 июня, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью местами возможны осадки, умеренный северо-западный ветер днем в некоторых местах полуострова временами будет усиливаться. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 18-22°, днем — 26-30° тепла. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-75 %, днем — 45-50 %.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, грозы, град, в горных и предгорных районах — усиление интенсивности осадков. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Западный ветер в некоторых местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем — 29-34° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 17-22°, в некоторых местах 25-28° тепла.