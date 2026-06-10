Кремль не ожидает встречи президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна до окончательного подведения итогов выборов в республике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, официальное объявление итогов выборов ожидается 14 июня.

«Поэтому, конечно, до завершения премьер-министр Армении занят этими процессами внутри страны. А потом уже в зависимости от финализации этой предвыборной истории будем на двустороннем уровне принимать решение о встрече», — пояснил Песков.