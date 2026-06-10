Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер к вечеру сменится северо-западным.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 18–21°, днем — 29–33° тепла.

Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60–70%, днем — 45–50%.

В регионах страны в основном прогнозируется сухая погода. Однако с дневных часов в некоторых горных и предгорных районах ожидаются периодические дожди. В отдельных местах возможны ливни, грозы и град. Ночью и утром местами прогнозируется туман.

Температура воздуха в районах ночью составит 18–21°, днем — 28–33° тепла, в горах ночью — 8–13°, днем — 17–22°, местами до 25–28° тепла.