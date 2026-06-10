Россельхознадзор ежемесячно осуществляет мониторинг продукции из Армении, поступающей на российский рынок, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Мы сейчас ежемесячно проводим мониторинг продукции, поступающей на российский рынок. Смотрим и анализируем. Если в течение месяца по какой-то продукции есть рост выявленных нарушений, наши коллеги выходят на переговоры», — сказал Данкверт, отвечая на вопрос о поставках из Армении.