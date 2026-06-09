Европейская комиссия предложила включить в 21-й пакет санкций против России запрет на въезд в страны Евросоюза для всех лиц, проходивших службу в российских вооруженных силах после начала полномасштабной войны против Украины.

Об этом 9 июня в Брюсселе заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС намерен впервые ввести столь масштабное ограничение в отношении участников боевых действий на стороне России. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз любому, кто проходил службу в вооруженных силах России с начала войны. Европа останется закрытой для всех, кто принимал участие во вторжении в Украину», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Европейский союз также намерен включить в 21-й пакет антироссийских санкционных ограничений 170 физических лиц и организаций. Среди них фигурируют 90 российских банков.

Ожидается, что 21-й пакет санкций будет согласован странами ЕС до середины июля. Помимо визовых ограничений, новые меры могут затронуть российский военно-промышленный комплекс и так называемый «теневой флот», используемый для обхода нефтяных санкций.