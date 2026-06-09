Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, ночью температура составит 17–19°, днём — 27–32° тепла.

Атмосферное давление — 762 мм рт. ст., влажность воздуха — 70–75% ночью и 45–50% днём. Ветер сменится с северо-восточного на юго-восточный.

В регионах страны, особенно в горных и предгорных районах, ожидаются периодические дожди. Местами возможны кратковременные ливни, грозы и град, а также туманы в ночные и утренние часы.

Температура воздуха в регионах ночью составит 16–20°, днём — 28–33°. В горах ночью ожидается 8–13°, днём — 15–20°, местами до 23–27° тепла.