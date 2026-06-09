Российскую сторону беспокоят заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины со стороны Вашингтона.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Нас, безусловно, тревожат заявления, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину», — сказал дипломат на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.