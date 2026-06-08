На утро 8 июня это, безусловно, топ-новость для экспертного сообщества и медиасферы всего Южного Кавказа: партия действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала убедительную победу на парламентских выборах.

По официальным данным ЦИК Армении после подсчета 100% избирательных бюллетеней «Гражданский договор» набрал 49,81% голосов (всего за партию Пашиняна проголосовали 727 160 избирателей). На второе место вышел блок «Сильная Армения» — 23,29% (340 062). Это, напомним, избирательный блок Самвела Карапетяна, российского олигарха армянского происхождения. Блок «Армения» Роберта Кочаряна набрал 9,94% голосов (145 097). И, наконец, партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна — 4% (58 368). Она рискует вообще не попасть в парламент.

Никол Пашинян уже принимает поздравления и выступает с победным заявлением: «Народ Армении своим голосованием встал на защиту государства, независимости, будущего, мира и Республики Армения, — цитируют его информагентства. — Трехглавая партия войны потерпела сокрушительное поражение. Это важный, но не окончательный результат. Народ также ясно выразил свою волю. Связанная с этой политической силой криминально-олигархическая система должна быть искоренена из Армении».

Западные СМИ, рассказывая о выборах в Армении, в основном фокусируют внимание на «европейском выборе». И ради этого готовы закрыть глаза на многочисленные нарушения и накануне голосования, и уже в день выборов: если бы такая же волна арестов оппозиционных активистов накануне парламентских выборов прокатилась бы, к примеру, в Азербайджане (хотя это не наш метод), можно представить себе, какие истерики закатывали бы в Евросоюзе, Европарламенте и т. д. А тут — тишина.

Но самое главное — другое. То, что почти половина избирателей в Армении поддержала мирную повестку Пашиняна, конечно, радует. Это безусловная победа Азербайджана во главе с президентом Ильхамом Алиевым. Сначала — блестящая победа в войне. Затем — ювелирная дипломатия, которая позволила закрепить её на бумаге. Теперь — мирная повестка на условиях Азербайджана. Планы реваншистов в стиле «сначала захватим Ереван, а потом пойдём возвращать „арцах“» оказались похоронены.

Теперь Азербайджан вправе ожидать от Пашиняна дальнейших шагов, и прежде всего внесения изменений в Конституцию Армении. Следующий шаг — ликвидация остатков инфраструктуры карабахских сепаратистов, и прежде всего закрытие их «представительств» в других странах.

По подсчетам армянских экспертов, из 105 кресел в парламенте «Гражданский договор» получает 61. Пашинян уже успел объявить, что его партия будет формировать правительство. О Конституции не было сказано ни слова. Вполне возможно, что премьер просто не раскачивает ситуацию. Но куда хуже, если в Ереване опять начнут «тянуть резину». Как неоднократно подчёркивали в Баку, сегодня полномасштабный мирный договор нужен самой Армении куда больше, чем Азербайджану. В Баку не ведут двойной игры и чётко выполняют взятые на себя обязательства. И ждут того же от своих визави. Так что попытки «двойной игры» или затягивания вопроса получат адекватный ответ.

Здесь, наверное, можно было бы поставить точку. Однако остается ещё одна сторона вопроса: примут ли результаты выборов в Армении соперники Пашиняна и их внешние покровители? Роберт Кочарян уже успел назвать выборы «узурпацией власти». Самвел Карапетян на своей пресс-конференции уже после выборов объявил: дескать, исключено, что «власти добьются желаемой победы». Кочарян, напомним, ещё в ходе своей предвыборной кампании обещал «революцию» в Армении.

А традиции, скажем так, поствыборного насилия здесь глубокие. И это не только 2008 год, когда после «нарисованной» победы Сержа Саргсяна на президентских выборах в Армении вспыхнули акции протеста, и их участников расстрелял вызванный из Карабаха армейский спецназ. Достаточно бурные события произошли и в 1996 году. 22 сентября 1996 года в Армении прошли президентские выборы. Победу на них одержал действующий на тот момент глава государства Левон Тер-Петросян — 51,3% голосов. Его ближайший соперник Вазген Манукян получил 41%. В ответ сторонники Манукяна собрали митинг протеста, а потом пошли на штурм парламента. Несколько десятков человек получили ранения, сообщалось об одном погибшем. Президент у власти удержался — его сместят в ходе «ползучего переворота» через два года. Наконец, есть и традиции политического террора. Словом, силовой сценарий в Армении не предопределён, но и не исключён.

И сегодня очень многое в Армении зависит от того, смирится ли реваншистский лагерь с поражением на армянском поле или же будет сделана попытка «подкорректировать» результаты выборов силовым путём. Особенно по подсказке внешних «кукловодов». И это не менее судьбоносный вопрос для Армении, чем выборы сами по себе.