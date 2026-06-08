Наблюдательская миссия СНГ в Армении не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на итоги парламентских выборов.

Об этом заявил глава миссии наблюдателей от СНГ, заместитель генерального секретаря Содружества Нурлан Сейтимов на пресс-конференции, пишут армянские СМИ.

«Зафиксированные наблюдателями отдельные упущения носили технический характер и оперативно устранялись участковыми комиссиями, нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов миссией выявлено не было», — сказал он.

По его словам, выборы в парламент проведены в соответствии с Конституцией, избирательным кодексом, были открытыми и конкурентными. Он отметил, что в целом, агитационная кампания проходила активно и отличалась острым соперничеством политических конкурентов.