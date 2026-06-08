Украинский беспилотник атаковал тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В результате атаки погиб помощник машиниста, ранен машинист. Пассажиры не пострадали.

Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено, объявил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». После атаки дрона пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крыма, были эвакуированы.

Пассажиров поезда Москва — Симферополь и двух поездов Санкт-Петербург — Симферополь отправили в Симферополь на автобусах.