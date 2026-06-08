Министр иностранных дел Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Стамбул.

Соответствующая информация была опубликована на странице Министерства иностранных дел в соцсети X.

Отметим, что сегодня в Стамбуле пройдет десятая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции.

Министры иностранных дел подпишут совместное заявление – Стамбульскую декларацию.

В рамках визита предусмотрено участие и выступление Байрамова на трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, а также проведение встреч на высоком уровне.