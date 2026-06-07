Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Ормузским проливом, которые, по их утверждению, представляли угрозу для морского трафика.

В заявлении, опубликованном в социальной сети американской компании Х, говорится, что американские силы уничтожили два иранских «односторонних ударных» БПЛА, создававших угрозу международному судоходству в районе Ормузского пролива.

Также отмечается, что вооруженные силы США «продолжат находиться в состоянии готовности перед лицом агрессии Ирана».