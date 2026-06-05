Уже скоро на освобожденных из-под оккупации территориях Азербайджана можно будет проще прежнего приобрести жилье в ипотеку или снять квартиру с дальнейшим правом выкупа. Как сообщает Minval, Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд объявил тендер на предмет усовершенствования системы «Электронное ипотечное и кредитное гарантирование».

Согласно информации, размещённой на портале государственных закупок, в рамках модернизации планируется внедрить ряд новых функций и усовершенствовать существующие сервисы. В частности, предусмотрена настройка показателей для ипотечных и гарантийных кредитов при покупке жилья на освобождённых территориях Азербайджана. Кроме того, будет усовершенствован механизм учёта доходов граждан, являющихся плательщиками фиксированного налога, а также оптимизирован процесс подачи заявок через электронный кабинет. Пользователи смогут изменять выбранный банковский филиал, а отдельная информация о приобретаемом жилье и льготных категориях будет отображаться на дополнительных страницах системы.

Тендер также предусматривает оптимизацию бизнес-процессов, связанных с изменением предмета ипотеки. В частности, заемщики получат возможность самостоятельно редактировать определённые данные в системе.

Среди других нововведений — введение ограничений на количество активных ипотечных заявок и создание механизма, позволяющего гражданам отказаться от ипотечной заявки через электронный кабинет до этапа оформления кредита.

Большой блок изменений касается программы аренды жилья с обязательством выкупа. В системе будет отображаться информация о частичных дополнительных платежах арендаторов, будет усовершенствован процесс передачи жилья и обязательств по договорам аренды, а также изменен порядок рассмотрения заявок и выбора жилых помещений.

Планируется модернизировать модуль кредитных гарантий. В частности, будет создана возможность включения членов комитетов в систему редактирования протоколов кредитных комитетов, совершенствования механизмов рассмотрения заявок на гарантии по предпринимательским кредитам и внедрения портфельных гарантий.

Также предусмотрено создание специальных графиков платежей, расширение возможностей отчетности для уполномоченных банков и автоматизация документооборота. Одним из наиболее заметных нововведений станет интеграция цифровой подписи SİMA, что позволит пользователям подписывать документы дистанционно в электронном формате. Отметим, что квартиру в Карабахе можно купить в ипотеку уже сегодня. Еще в прошлом году президент Ильхам Алиев внес изменения в «Порядок предоставления ипотечного кредита, в том числе льготного ипотечного кредита, за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана», утвержденный его указом от 22 июня 2016 года. Согласно подписанному указу, на освобожденных территориях размер обычного ипотечного кредита не должен превышать 90% от стоимости заложенной жилой площади на дату выдачи кредита. На других территориях этот показатель составляет 85%.

Кроме того, на освобожденных территориях ежемесячный размер выплат по ипотечному кредиту не должен превышать 75% от совокупного ежемесячного дохода заемщика (заемщиков). На других территориях этот показатель составляет 70%.

В Азербайджане жильё можно приобрести по обычной и льготной ипотеке через Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд. По обычной ипотеке максимальная сумма кредита составляет 150 тысяч манатов, процентная ставка — до 8% годовых, срок кредитования — до 25 лет, первоначальный взнос — не менее 15%.

По льготной ипотеке максимальная сумма кредита составляет 100 тысяч манатов, ставка — 4% годовых, срок — до 30 лет, первоначальный взнос — не менее 15%. Право на льготную ипотеку имеют молодые семьи, семьи шехидов, вынужденные переселенцы, государственные служащие, военнослужащие, учителя государственных школ со стажем не менее трёх лет, лица с учёной степенью и другие льготные категории граждан. Для получения ипотеки необходимо иметь официальный доход, гражданство Азербайджана и предоставить документы, подтверждающие платёжеспособность.