Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к гражданам, направляющимся в выходные дни к водоемам.

В обращении говорится: «Как сообщалось ранее, сегодня и завтра на территории страны, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, ожидается сильная жара, в некоторых местах температура воздуха повысится до 41 градуса. В такую погоду, особенно в выходные дни, граждане массово направляются к водоемам для отдыха.

Однако с сожалением следует отметить, что несоблюдение некоторыми гражданами соответствующих правил безопасности в итоге приводит к горьким последствиям.

В связи с вышеизложенным Министерство по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам, направляющимся к водоемам с целью отдыха, и напоминает о важности соблюдения соответствующих правил безопасности.

Следует помнить, что купание на территориях, не предназначенных для пляжа, в том числе в каналах, реках и других водоемах, а также заплывание за размеченные границы зоны купания, вход на пляж на иных лодках и маломерных судах, кроме спасательной техники, запрещены. На пляже дети не должны оставаться без присмотра, следует беспрекословно соблюдать указания предупреждающих знаков и табличек, призывы и требования спасателей. Опасно непрерывно находиться под палящим солнцем и входить в воду после наступления темноты.

Помните: Пренебрежение правилами является угрозой для жизни. В случае возникновения опасности звоните по номеру 112».