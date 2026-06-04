Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиацентра Арзу Алиева посетили школу-интернат №11 с интегрированным обучением по случаю Международного дня защиты детей, который отмечался 1 июня.

Гости встретились с детьми и вручили им подарки.

В общеобразовательной школе они также ознакомились с арт-студией «Qurma», где представлены ковры, картины и швейные изделия, созданные детьми, нуждающимися в особой заботе.

Кроме того, в школе была организована развлекательная программа. Дети подарили гостям свои творческие работы.