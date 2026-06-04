Украина и Великобритания обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также современные вызовы в безопасности и гуманитарной сфере.

Об этом сообщил в социальной сети посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

По его словам, в посольстве Украины в Азербайджане состоялась встреча с новоназначенным послом Великобритании в Азербайджане Дунканом Норманом.

«В ходе встречи обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, обменялись мнениями по современным вызовам в сфере безопасности и гуманитарным вопросам, а также перспективам дальнейшего взаимодействия в регионе»,- говорится в сообщении.

Гусев выразил благодарность Великобритании за неизменную поддержку Украины и ее борьбы за свободу и независимость.

«Подтвердили взаимную заинтересованность в развитии партнерского сотрудничества и договорились поддерживать тесные контакты для реализации совместных инициатив и укрепления международного партнерства», — отметил посол Украины.

Кроме того, украинский дипломат пожелал Дункану Норману успехов в его дипломатической миссии в Азербайджане.