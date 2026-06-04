Во сколько обойдется недельный отдых для семьи из четырех человек в Азербайджане и куда лучше всего съездить, чтобы отпуск не превратился в сплошное разорение, рассказал в интервью Minval председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дубенди.

— Какие направления для отдыха внутри страны этим летом можно назвать самыми бюджетными?

— Как видно интерес к отдыху внутри страны имеется. Однако туристы стали более разборчивыми. Люди смотрят не только на стоимость проживания, они также учитывают расходы на дорогу, питание и развлечения. Немаловажны безопасность, чистота, условия для детей и уровень сервиса. Поэтому сегодня отдыхающих интересует не столько самый дешёвый вариант, сколько отдых, который действительно стоит своих денег. Иными словами, качественный отдых.

— Насколько выросли цены на отдых в регионах страны по сравнению с прошлым годом?

— Говорить о едином росте цен по регионам было бы неправильно. Официального единого индекса стоимости летнего отдыха по районам нет. Однако по сравнению с сезоном 2025 года рост заметнее в наиболее популярных направлениях и особенно в выходные дни: это Габала, Губа-Гусар, Шахдаг, Набрань, отдельные приморские зоны и премиальные комплексы. В менее загруженных районах можно найти более умеренные цены, особенно при раннем бронировании, поездке в будние дни или выборе семейных гостевых домов.

— В каких районах Азербайджана сегодня можно отдохнуть недорого всей семьей?

— Самыми бюджетными направлениями для летнего отдыха внутри страны в 2026 году можно считать не разрекламированные курорты, а районы, где есть красивые виды природы. Это Мингячевир, Масаллы, Лерик, Ярдымлы, отдельные направления Лянкяран-Астара, Исмаиллы-Лагич, Шеки-Загатала, Гейгель-Гянджа, а также некоторые сёла Губинского и Хачмазского районов, за пределами дорогих комплексов. Для семьи с детьми такие направления могут быть выгодны, если, конечно же, выбирать гостевой дом, небольшой семейный объект или аренду жилья с возможностью самостоятельного питания.

А вот оптимальное соотношение цены и качества сегодня чаще предлагают не самые дорогие курорты, а средний сегмент: аккуратные гостевые дома, небольшие отели, апартаменты и семейные комплексы, где есть чистота, охрана, парковка, нормальный санузел, кондиционер, понятные условия бронирования и базовая инфраструктура для детей. Для семейного отдыха важна не только то, сколько звезд у объекта, а сервис — питание, чистота, безопасность территории, близость к магазину, аптеке или медицинской помощи.

— Что выгоднее в этом сезоне: снимать номер в гостинице, гостевом доме или арендовать квартиру?

— Если сравнивать отель, гостевой дом и аренду квартиры, то тут универсального ответа нет. Отель, естественно, удобнее, если в цену входят завтрак, бассейн, уборка, детская зона и другие услуги. Гостевой дом часто даёт лучший баланс цены, домашней атмосферы и местного колорита. Аренда квартиры или дома может быть выгоднее для семьи из четырёх человек, особенно при поездке на несколько дней и самостоятельном питании. Но при аренде жилья могут быть подводные камни. Нужно быть внимательнее при выборе и проверять реальные фотографии, отзывы, условия оплаты, безопасность, наличие воды, кондиционера и условия договора.

— Сколько в среднем нужно заложить в бюджет на недельный отдых для небольшой семьи?

— Точную среднюю стоимость недельного отдыха назвать сложно. Однако по структуре расходов можно сказать, что экономный недельный отдых семьи из четырёх человек начинается примерно от 1,5–2 тысяч манатов, если жить в гостевом доме или арендовать жилье, есть личный автомобиль и частично самостоятельное оплачивать питание. Надо понимать, что более комфортный формат отдыха с качественным размещением, питанием вне дома и развлечениями обычно требует более высокого бюджета. В высокий туристический сезон и в популярных комплексах сумма может существенно расти.

— Есть ли в этом году специальные акции или скидки в отелях?

— В этом сезоне на рынке есть специальные предложения, но они чаще выражаются не в прямых скидках. Это скидки на будние дни, предложения при бронировании от нескольких ночей, семейные пакеты, включённый завтрак, бассейн, SPA, детские активности, бесплатная отмена или раннее бронирование. Для туриста такой формат может быть выгоднее простой скидки, если в предложение входят нужные услуги. Поэтому перед бронированием важно уточнять, что именно включено в цену.

— Насколько популярным становится экотуризм и можно ли считать его бюджетной альтернативой традиционному отдыху?

— Экотуризм становится всё более заметным направлением и может быть бюджетной альтернативой традиционному отдыху, если речь идёт не о дорогом глемпинге, а о сельских гостевых домах, природных маршрутах, национальных парках, пеших прогулках, гастрономических и этнокультурных маршрутах. Но экотуризм не должен превращаться в стихийные пикники с мусором, шумом и кострами.

— Какие регионы Азербайджана вы порекомендовали бы молодежи, а какие — семьям с детьми?

— Для молодёжи больше подходит активный отдых в Шахдаге, Хыналыге, Лагиче, Мингячевире, Лянкяране и Астаре. Для семей с детьми лучше выбирать направления с более предсказуемой инфраструктурой такой, как в Набране, Габале, Губе, Шеки, Лянкяране, Мингячевире, Нафталане.

— Что вы можете сказать о туризме в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах?

— Развитие инфраструктуры в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах уже влияет на внутренний туризм, но пока эти территории нельзя рассматривать как массовое направление летнего семейного отдыха. Сейчас это прежде всего пространство культурного, событийного, делового, патриотического и институционального туризма. По мере прокладке дорог, гостиничной базы, маршрутов, объектов питания, подготовки гидов и правил посещения эти регионы будут играть всё более важную роль во внутреннем туризме. Однако массовый туристический поток требует поэтапного подхода.

— Можно ли сегодня качественно отдохнуть в Азербайджане дешевле, чем за рубежом?

— Да, можно, особенно, если семья арендует жилье, ездит на собственном автомобиле и не ориентируется на премиальные комплексы в высокий сезон отпусков. Но если сравнивать дорогой внутренний курортный отель с туром за рубеж, разница может быть уже не в пользу внутреннего отдыха. Я скажу, что внутренний туризм в Азербайджане имеет серьёзный потенциал, но его дальнейший рост будет зависеть не только от природы, климата и новых объектов. Главным преимуществом регионов должно стать качество сервиса и уважительное отношение к гостю. Именно такой подход позволит сделать отдых внутри страны не вынужденной альтернативой зарубежным поездкам.