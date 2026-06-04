В Азербайджане гражданские беспилотные летательные аппараты включаются в список предметов, оборот которых требует специального разрешения.

Это предусмотрено в поправках к закону «Об авиации», которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

За гражданскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) будет установлен контроль, также будут проводиться проверки.

Согласно документу, автономным дроном будет считаться аппарат, способный выполнять полёт без постоянного вмешательства человека — с помощью автоматизированной системы управления. При этом за его работой должен следить сертифицированный оператор, программирующий маршрут и контролирующий систему.

Эксплуатация таких аппаратов будет разрешена только при наличии регистрационного сертификата и специального разрешения. Полёты смогут выполняться лишь в определённых географических зонах, утверждённых уполномоченным органом.

Законопроект также устанавливает строгие требования к безопасности и киберзащите беспилотников. Аппараты должны сохранять управляемость даже при технических сбоях, минимизировать риски для людей и других участников воздушного пространства, а также обеспечивать безопасность в чрезвычайных ситуациях.

Операторы будут обязаны контролировать работу автоматизированной системы, хранить данные о полётах не менее шести месяцев, передавать информацию в госорганы в режиме реального времени и при необходимости оперативно прекращать полёт.

Для работы в контролируемом воздушном пространстве потребуется отдельное разрешение центра управления полётами беспилотников. Заявка должна подаваться минимум за три часа до начала операции.

Кроме того, законопроект предусматривает создание центров дистанционного управления, регулярное обновление программного обеспечения, проведение аудита безопасности и соблюдение требований к кибербезопасности.

Контроль за соблюдением новых правил будет осуществлять уполномоченный государственный орган.